Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için 'Misak-ı Vatani' anlaşması imzalandı - Haberler
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Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için "Misak-ı Vatani" anlaşması imzalandı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı siyasi gruplar ve silahlı hareketler, geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı bir anlaşma imzaladı.

Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı siyasi gruplar ve silahlı hareketler, geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı bir anlaşma imzaladı.

Başkent Hartum'da düzenlenen törenin ardından imzalanan anlaşmada, iktidar koalisyonunda bölünme yerine siyasi partiler ve silahlı hareketlere devrimin kurucu platformuna dönüş çağrısı yapıldı.

Anlaşmanın, 2019'da halk ayaklanması sonrası ordunun müdahalesiyle devrilen cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre dışındaki tüm siyasi hareketlerin imzasına iki hafta süreyle açık olduğu belirtildi.

Sivil, demokratik bir geçişin sağlanması ve bu sürecin sonunda özgür seçimlerin yapılması için geçiş dönemi bileşenlerinin gerçek ortaklığına ihtiyaç duyulduğu aktarılan anlaşma metninde, federal yönetime geçiş, geniş halk katılımıyla bir anayasa hazırlanması ve barış sürecinin tamamlanmasına katkı sağlanması taahhütleri yer aldı.

Anlaşma 3 Ekim 2020'de Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış anlaşmasını imzalamayan silahlı hareketleri de barış sürecine davet etti.

Misak-ı Vatani adlı anlaşmaya, Sudan Kurtuluş Hareketi, Adalet ve Eşitlik Hareketi, Federal Parti-Devrimci Cephe, Sudan Baas Partisi, Sosyal Adalet için Demokratik İttifak, Özgürlük ve Adalet için Halk Cephesi ve Halk Hareketi gibi siyasi hareketler ve silahlı gruplar imza attı.

Sudan'da 21 Eylül'deki darbe girişimi sonrası geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası, taraflar mevcut koalisyonun genişletilmesine yönelik mesajlar vermişti.

Ülkede, Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı 53 aylık geçiş dönemi devam ediyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sudan'da geçiş sürecini yönetmek için 'Misak-ı Vatani' anlaşması imzalandı - Haberler
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