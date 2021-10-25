Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş... - Haberler
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Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.

- Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş...

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş...

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş...

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı

Son dakika haberleri: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümetin feshedildiğini açıkladı

 Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.
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