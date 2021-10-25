Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş...
- Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.
- Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, olağanüstü hal ilan edildiğini ve geçiş hükümetinin feshedildiğini duyurdu.