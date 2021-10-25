"Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz"
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberler i derin endişeyle karşılıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan darbe teşebbüsü hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberler i derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.
(Mevlüt İşli/İHA)
Dışişleri Bakanlığı: "(Sudan'daki darbe teşebbüsü) Derin endişeyle karşılıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz"
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