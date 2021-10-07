Sudan'da, BM-Habitat Günü kapsamında kentleşme sorunları masaya yatırıldı - Haberler
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Sudan'da, BM-Habitat Günü kapsamında kentleşme sorunları masaya yatırıldı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da, BM-Habitat Günü kapsamında kentleşme sorunları masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) Günü etkinlikleri kapsamında Sudan'da kentleşme sorunlarına çözüm yolları konuşuldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) Günü etkinlikleri kapsamında Sudan'da kentleşme sorunlarına çözüm yolları konuşuldu.

BM-Habitat, Sudan Bayındırlık Bakanlığı ve Sudan Şehir ve Bölgesel Planlama Derneği iş birliğinde, başkent Hartum'da "Karbonsuz bir dünya için kentsel uygulamaları hızlandırma" sloganıyla bir program düzenlendi.

Programa, Bayındırlık Bakan Vekili Ebubekir Ebulkasım Abdullah ve Şehir ve Bölgesel Planlama Derneği Başkanı Muhammed İbrahim Şatta ve dernek üyeleri katıldı.

Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Bayındırlık Bakan Vekili Abdullah, "Kentsel kalkınma yolundaki sıkıntılara çözüm bulmak için bu önemli etkinliğe katıldık." dedi.

Hükümet, mültecilerin dönüşü için Darfur'da binlerce konut inşa edecek

Sudan hükümetinin mültecilerin evlerine dönmeleri için Darfur'da başlangıçta 3 bin 500 konut inşa edeceğini belirten Abdullah, BM-Habitat ile iş birliği içinde bunu gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

Abdullah, bu çalışmanın geçen ekim ayında silahlı örgütlerle imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nın gereği olarak başlatıldığını kaydetti.

Sudan Şehir ve Bölgesel Planlama Derneği Başkanı Şatta ise Sudan'ın farklı üniversitelerindeki mimarlık fakültesi öğrencilerinin faydalanması ve kentleşmeyle ilgili sorunlara çözüm yolları bulabilmek için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi.

Sudan'da, BM-Habitat Günü kapsamında kentleşme sorunları masaya yatırıldı

Sudan'da, BM-Habitat Günü kapsamında kentleşme sorunları masaya yatırıldı

Sudan'da, BM-Habitat Günü kapsamında kentleşme sorunları masaya yatırıldı

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sudan'da, BM-Habitat Günü kapsamında kentleşme sorunları masaya yatırıldı - Haberler
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