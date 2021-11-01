Sudan'da Başsavcı Mübarek Mahmud Osman ve 7 savcı daha görevden alındı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başsavcı Mübarek Mahmud Osman ve 7 savcıyı görevden aldı.

Sudan'da geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın evinde alıkonan Başbakan Hamduk ve eşinin daha sonra başkent Hartum'daki evlerine dönmesine izin verilmiş, Hamdok'un evinin sıkı güvenlik altında olduğunu ifade edilmişti.

Burhan dün devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ise, Sudan'ın ABD, Fransa, Katar, Çin, Belçika ve İsviçre'deki büyükelçilerinin görevden alındığını duyurmuştu. Askeri darbe karşıtı olan bir çok provokatörün ve meclis üyelerinin siyasi ayrılığa düşmeleri ve protestoları sebebiyle tutuklanıp serbest bırakılmasının ardından Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın bugün Başsavcı Mübarek Mahmud Osman başta olmak üzere 7 savcıyı görevinden aldığı bildirildi.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 10 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerindeki ise darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamdok ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Askeri darbe girişiminde gözaltına alınmasından bu yana haber alınamayan Başbakan Hamdok'un El Burhan'ın evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Arıca geçtiğimiz pazartesi günü El Burhan, hükümeti feshetmiş ve olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet