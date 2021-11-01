Sudan Başbakanı Hamduk: "Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmeli"

Ev hapsinde olan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkenin 24 Ekim'deki haline geri getirilmesi gerektiğini belirtti.

Sudan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hamduk, Troyka ülkelerinin (ABD, Norveç, İngiltere) Hartum Büyükelçileriyle bir araya geldi.

Hamduk, görüşmede, ülkede yaşanan krizin çözümünün ilk adımının gözaltına alınan bakanların serbest bırakılması ve Bakanlar Kurulu'nun çalışmalarına geri dönmesi olduğunu söyledi.

Abdullah Hamduk, hükümetinin ve geçiş kurumlarının meşruiyetini de tanıdığını ifade etti.

25 Ekim'de ordu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hiçbir düzenlemede taraf olmayacağının altını çizen Hamduk, "Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmelidir." dedi.

Hamduk, Sudan halkına verdikleri destek ve geçiş hükümetinin meşruiyetini tanıdıkları için Troyka ülkelerine teşekkür etti.

Troyka ülkelerinin büyükelçileri de kriz çözme çabalarını sürdürmek için 2 Kasım'da ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın Hartum'a geleceğini bildirdi.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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