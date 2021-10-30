"Suç örgütü ele başı" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz tahliye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Suç örgütü ele başı" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz tahliye edildi

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

"Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz, cezaevinden salıverildi.

KOCAELİ (AA) - "Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz, cezaevinden salıverildi.

Kandıra ilçesindeki Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yılmaz, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilen Yılmaz, 32 yıllık cezadan beraat etti.

Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından infaz süresi tamamlanan Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden

Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı - Yeniden

 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince 'Namus için yaptım' diye cevap verdi

Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince "Namus için yaptım" diye cevap verdi

 Kocaeli'de içinde kız arkadaşını öldürdüğü taksiyle emniyete giden zanlı tutuklandı

Kocaeli'de içinde kız arkadaşını öldürdüğü taksiyle emniyete giden zanlı tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title