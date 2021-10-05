Suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu' başlatıldı - Haberler
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Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu" başlatıldı

AA - Haberler | Güncel

Operasyondan görüntüler Ele geçirilen malzemeler Zanlıların görüntüsü ANKARA - İçişleri Bakanlığınca, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyondan görüntüler

Ele geçirilen malzemeler

Zanlıların görüntüsü ANKARA - İçişleri Bakanlığınca, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı

Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı

Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı

Suç örgütlerine yönelik
AA - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2...
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Haber: Suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu' başlatıldı - Haberler
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