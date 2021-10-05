Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu" başlatıldı
Operasyondan görüntüler Ele geçirilen malzemeler Zanlıların görüntüsü ANKARA - İçişleri Bakanlığınca, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
Operasyondan görüntüler
Ele geçirilen malzemeler
Zanlıların görüntüsü ANKARA - İçişleri Bakanlığınca, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde 183 şüpheliye yönelik Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.