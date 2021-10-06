Suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda Antalya'da 14 şüpheli yakalandı - Haberler
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Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Antalya'da 14 şüpheli yakalandı

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Suç örgütlerine yönelik

Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Antalya'da 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Sahil Rüzgarı-2" operasyona kapsamında Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 3 av tüfeği, kesici alet ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ekipler, firar ettiği belirlenen bir şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda Antalya'da 14 şüpheli yakalandı - Haberler
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