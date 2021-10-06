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Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda Marmaris'te 3 şüpheli adliyede

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Suç örgütlerine yönelik

Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, Marmaris Adliyesine çıkarıldı.

Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menteşe, Yatağan, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Muğla'da 15 şüpheyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 88 fişek, 2 kılıç, 3 senet, 50 şişe gümrük kaçağı içki ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Marmaris'te 3 şüpheli adliyede

Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Marmaris'te 3 şüpheli adliyede

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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