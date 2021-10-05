Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik

MERSİN (AA) - Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Mersin'de 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında "birden fazla kişi tarafından yağma" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılardan M.K, R.K, E.T, Y.K, H.K, E.B. ve R.K. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda senet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.