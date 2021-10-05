Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Mersin'de 7 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Turistik bölgelerde faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında Mersin'de 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sahil Rüzgarı-2" operasyonu kapsamında "birden fazla kişi tarafından yağma" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılardan M.K, R.K, E.T, Y.K, H.K, E.B. ve R.K. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda senet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Suç örgütlerine yönelik 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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