Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (2) - Haberler
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Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (2)

143 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI9 ilde 186 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda, aralarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan 1 tekniker memurun da bulunduğu 143 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

143 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

9 ilde 186 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda, aralarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan 1 tekniker memurun da bulunduğu 143 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 28 adet tabanca, 12 adet tüfek, 1875 adet fişek, 1 adet pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, muhtelif miktarda metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.


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Haber: Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (2) - Haberler
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