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SUBÜ'lü öğrencilerin ürettiği uçan araç "Zevahir" TEKNOFEST'te ikinci oldu

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Teknoloji
SUBÜ'lü öğrencilerin ürettiği uçan araç

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda ikinci oldu.

İSTANBUL (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması'nda ikinci oldu.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yarışa "Zevahir" isimli araçla katılan Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan Skyline takımı, 30 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay ve Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Karayel, takım kaptanı Haktan Yağmur, takım üyeleri Bedirhan Ertatlıgül ve Can Bayar ile takım danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Kasım Serbest'i tebrik ederek plaket verdi.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SUBÜ'lü öğrencilerin ürettiği uçan araç 'Zevahir' TEKNOFEST'te ikinci oldu - Haberler
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