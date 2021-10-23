Şuayb Antik Kenti, surları ve dehlizleriyle ilgi çekiyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da adını Hazreti Şuayb'den alan antik kent, mimarisiyle dikkati çekiyor.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki antik kent, Harran ilçesine bağlı Özkent Mahallesi'nde yer alıyor.

"Peygamberler Şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da bazı kaynaklarda Şuayb Peygamber'in Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen Şuayb Antik Kenti, çok sayıdaki kaya mezarı üzerine kesme taşlardan yapıların göze çarptığı oldukça geniş bir alana yayılıyor. Antik kent, yer yer izleri görülen surlarla çevrili bir yapıyı oluşturuyor.

Halk arasında Şuayb Peygamber'in yaşadığına inanılan kentteki bir mağara, Şuayb Peygamber'in makamı olarak ziyaret ediliyor. Bölgedeki çocuklar ise gelen turistleri karşılayarak antik kentin tarihini ve Hazreti Şuayb'in hikayesini ziyaretçilere anlatmaya çalışıyor.

"Kaya mezarlarının yapısı farklı"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, bölgede oldukça ilginç yapıların bulunduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Kentimizde en çok ilgi çeken ve gizemli olan tarihi yerlerin arasında Şuayip Antik Şehri geliyor. Burada çok sayıda kabartma ve heykeller var. Yine çok sayıda mağara var. Burada kutsal dinler için büyük önem taşıyan Hz. Musa kuyusu var. Sadece buradaki antik kentler için bölgeye gelen turistler var. Şanlıurfa'da çokça kaya mezarı bulunmaktadır. Tüm kaya mezarlarına bir iki merdivenle inilebiliyor veya zeminde direkt giriş yapılabiliyor. Burada yaklaşık bir buçuk metre derinlikten aşağıya inip ondan sonra kaya mezarlarına geçiliyor bu da oldukça ilginç ve dikkat çekici oluyor." diye konuştu.

"Destinasyon alanı oluşturulsun" önerisi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen ise kentin tarihi ve arkeoloji anlamında çok sayıda önemli mekana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Özellikle Harran bölgesinde çok sayıda tarihi yapıya rastlandığını vurgulayan Türkmen, "Burası tarihi Harran ve Karahantepe'nin ardından gelen çok önemli bir destinasyon. Şuayip Antik Kenti'nin mutlaka kazı alanına dahil edilmesi gerekiyor. Özellikle burada bir destinasyon alanı oluşturmamız gerekiyor. Bir bölgeyi tanıtabilmek için tek başına bir unsur bir değer yeterli olmuyor. İnşallah alt yapıyı ve sosyal donatıları da bu bölgede daha fazla geliştiririz. Mağaraları o bölgeyi bir bütün olarak ele aldığımızda alt yapımızı da geliştirebilirsek daha çok ziyaretçiyi o bölgeye götürebiliriz."

Bölgeye gezi için Bursa'dan gelen Hüseyin Çelik ise antik kenti çok beğendiğini dile getirdi.