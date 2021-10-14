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Sualtı fotoğrafında Dünya Şampiyonuyuz oldu

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Sualtı fotoğrafında Dünya Şampiyonuyuz oldu

Sualtı sporlarında milli takımlarımız, uluslararası şampiyonluklar ve madalyalara imza atmaya devam ediyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'de Dünya Şampiyonu ve Dünya Üçüncüsü oldu.

Portekiz'in Maderia Adaları'na bağlı Porto Santo Adası'nda 4-9 Ekim tarihleri arasında yapılan 18. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda ülkemizi TSSF Sualtı Fotoğraf Milli Takımı temsil etti. Şampiyona balık, makro, tema, geniş açı, modelli geniş açıve kreatif olmak üzere 6 ayrı kategoride yapıldı. Şampiyonanın en prestijli dalı olan kreatif (yaratıcı) kategorisinde Eser Paşa ile Tolga Pat, hazırladığı ve çektiği muhteşem sualtı fotoğrafı ile Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı. Aynı kategoride Hakan Başar ile Ersin Tohumat ise tasarlayıp sualtında çektiği fotoğraf ile Dünya Üçüncüsü oldu. Milli Takım fotoğrafçılarına madalyaları düzenlenen törenle verildi.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz gurur verici bir başarının heyecanını yaşıyoruz. Fotoğraf Milli Takımı'mız gerçekten muhteşem bir başarıya daha imza attı. Dünya Şampiyonluğu ve Dünya Üçüncülüğü başarısını gösteren fotoğrafçılarımızı ve takım kaptanı Asım Dumlu'yu kutluyorum. Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'mız son yıllarda üst üste uluslararası başarılara imza atıyor. Kendileriyle sualtı topluluğu üyeleri ve Türkiye olarak gurur duyuyoruz" dedi.

ÜLKE SIRALAMASINDA DÜNYA 5.Sİ OLDUK

18. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda ülkemizi fotoğrafçı olarak Hakan Başar, Eser Paşa, dalış eşi olarak Ersin Tohumat, Tolga Pat ve takım kaptanı Asım Dumlu'dan oluşan TSSF Sualtı Fotoğraf Milli Takımı temsil etti. Milli Takımımız, katıldıkları bütün kategorilerde final gruplarına girerek takım sıralamasında da 21 ülke arasında dünya 5.ciliğini elde etti.

2019'DA DA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA İMZA ATTIK

Türk Milli Takımı, 2019 yılındaİspanya'nın Tenefire şehrinde düzenlenen 17. CMASDünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda Taner Atılgan ve Çağlar Atılgan ile Tema Kategorisi Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştı. Ayrıcafotoğrafçı olarak Taner Atılgan, Hakan Başar, dalış eşi olarak Çağlar Atılgan, Ersin Tohumat ve Takım Kaptanı Asım Dumlu'dan oluşan Milli Takımımız, takım sıralamasında da Dünya Üçüncüsü olmuştu.

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