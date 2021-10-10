Su ürünleri kooperatifleri temsilcileri Köyceğiz'de buluştu - Haberler
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Su ürünleri kooperatifleri temsilcileri Köyceğiz'de buluştu

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Su ürünleri kooperatifleri temsilcileri Köyceğiz'de buluştu

Muğla'da su ürünleri istihsali yapan kooperatif temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ev sahipliğinde Köyceğiz'de toplandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da su ürünleri istihsali yapan kooperatif temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) ev sahipliğinde Köyceğiz'de toplandı.

Çandır Mahallesi'deki Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nin tesislerini gezen katılımcılar ardından Dalyan Kanalı'nda tekne turuna katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, kooperatif tesislerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 ortaklı DALKO'nun, Muğla'da ve ülkede kooperatiflerin ortak üretimine rol modellik yapabilecek bir başarı öyküsü barındırdığını söyledi.

DALKO'nun başarısını Muğla'da faaliyet gösteren yaklaşık 30 su ürünleri kooperatifleriyle de paylaşmak istediklerini belirten Saylak, "Burada amacımız bu başarı modelini diğer kooperatiflerimizin de görerek, birlikte ortak davranarak neler üretebiliriz, varsa sorunları nasıl aşabiliriz noktasında bir araya geldik. Katılımcılar buradaki çalışmalardan son derece mutlu oldular." dedi.

DALKO Başkanı Arif Yalılı ise kooperatifin bilgi ve birikimlerini diğer kooperatiflerle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kooperatiflerin birbirine destek olup daha da ileriye gitmesini amaçladıklarını vurgulayan Yalılı, "DALKO olarak Türkiye'de en iyi su ürünleri kooperatifiyiz. Bu tecrübelerimizi paylaşmaktan ve böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri
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