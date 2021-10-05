"Su" temalı sergi, Contemporary Istanbul'da açıldı

İyilik İçin Sanat Derneğinin, hayata geçirdiği 4 projesinde üretilen eserlerden oluşan "Su" temalı sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un 16. edisyonu, Tersane İstanbul'da ön izlemeyle ziyarete açıldı.

Genel ziyaretçiye 2 gün sürecek ön izlemenin ardından 7-10 Ekim'de açılacak fuarda İyilik İçin Sanat Derneği de "Pasajda Bir Yıl", "Anadolu'dan İzlenimler", "Atölye Cer" ve "Alenen Sanat" projelerinde yer alan sanatçıların eserlerini sergilemeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, Contemporary Istanbul'da yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Fuarın 16. edisyonunun tüm sanatseverler için ayrı bir heyecan uyandırdığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Pandeminin gölgesinde gerçekleştirilen fuarlardan sonra kısıtlamaların ardından gerçekleştirilecek ilk fuar olması ve aynı zamanda yeni mekanında ilk kez sanatseverlerle buluşacak olması, birçok ilki içinde barındırıyor. Dolayısıyla biz de bir ilk ile geçmiş etkinliklerden farklı olarak fuara temalı bir seçki ile katılım gösterdik. Temasını 'Su' olarak belirlediğimiz seçkimiz ile hem bir ilke imza atarken hem de dünyadaki su sorununa dikkati çekmek amacıyla bir farkındalık yaratmayı hedefledik."

Sergi küratörü Dr. Feride Çelik ise sanatın görünenin ötesindeki yaşantıyı görünür kılmayı amaçladığını belirterek, şunları aktardı:

"Yok saydığımız, unuttuğumuz, kaybettiğimiz, yok olan, sadece hayalini kurduğumuz, çok istediğimiz ama elde etmenin zor olduğu birçok şey gibi görünenin ötesindeki yaşantıyı da bizlere görünür kılma amacını güden sanatın bazı sorumluluklarımızı hatırlamamızda da bizlere yol göstereceğine inanıyorum."

Dijital olarak derneğin web sayfasından da takip edilebilen sergide, 15 eser yer alıyor. Sergi, 10 Ekim'e kadar açık kalacak.