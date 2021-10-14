YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Su kuyusuna düşen keçileri kurtarmak için zamanla yarıştılar

Manisa itfaiyesinden keçi kurtarma operasyonu

MANİSA - Manisa'da itfaiye ekipleri, su dolu kuyuya düşen iki keçiyi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Yaklaşık 16 metrelik kuyuya inen ekipler, iki keçiden birini kurtarırken, diğer keçi tüm çabalara rağmen suda boğularak telef oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Fatış Tımarı Küme Evleri mevkiinde ikamet eden Ahmet Üzüm (34), otlamaları için iki keçisini evinin bahçesine salarak, şehir merkezine işlerini görmeye gitti. Bir süre sonra evine dönen Ahmet Üzüm, keçilerini bahçede göremeyince etrafı aramaya başladı. Bahçedeki su kuyusunun bulunduğu bölgede keçilerinin sesini duyan Üzüm, kuyunun başına geldiğinde kapağının kırık olduğunu ve keçilerin suya düştüğünü gördü. Üzüm, yaklaşık 16 metrelik kuyudan keçilerinin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Metrelerce uzunluktaki merdiveni su dolu kuyuya indiren ekipler, keçileri kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Adeta zamanla yarışan itfaiye ekipleri, iki keçiden birini sağ olarak kurtarırken, diğer keçi tüm çabalara rağmen suda boğularak telef oldu. Boğulan keçiyi hayata döndürmek için vatandaşlar da uzun uğraşlar verdi. Keçisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ahmet Üzüm ise sağ kurtulan keçisini severek teselli buldu.

Keçilerini otlamaları için bahçesine bıraktığını anlatan Ahmet Üzüm, "Keçiler dut yaprağını yemek isterken su kuyusunun üzerine çıkmışlar. Üzerinde tahta kapak yağışla beraber yıpranmış ve kırılmış. Keçiler de suyun içerisine düşmüş. Bir yere gidip geldiğimde keçilerin sesini kuyudan duydum. İtfaiyenin yardımıyla keçileri çıkardık ama birini kaybettik, çok şükür diğeri yaşıyor. Doğumundan beri bizimleydiler, üzgünüm" dedi.