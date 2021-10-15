Su altı Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Ata Aksu Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda - Haberler
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Su altı Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Ata Aksu Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda

Habermetre - Haberler | Toplum
Su altı Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Ata Aksu Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda

Gedik Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi programı Öğretim Görevlimiz Ata AKSU, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu' nun 18 Eylül-10 Ekim 2021 tarihleri aralığında Antalya' nın Kaş ilçesinde düzenlemiş olduğu milli takım aday kampı, Serbest Dalış "Kaş Başka" Outdoor Dünya Kupası ve 5.

ANTALYA (Habermetre) - Gedik Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi programı Öğretim Görevlimiz Ata AKSU, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu' nun 18 Eylül-10 Ekim 2021 tarihleri aralığında Antalya' nın Kaş ilçesinde düzenlemiş olduğu milli takım aday kampı, Serbest Dalış "Kaş Başka" Outdoor Dünya Kupası ve 5. CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda güvenlik dalgıcı olarak görev aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nun ev sahipliğinde 4-9 Ekim'de gerçekleştirilen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda master erkeklerde 9 dünya rekoru, erkeklerde 1 Dünya rekoru ve 65 ulusal rekor kırıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 29 ülkeden 95 sporcunun katıldığı CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası dünya rekorları ile sona erdi. 9'u master erkeklerde olmak üzere toplam 10 kez dünya rekoru ve katılan ülkelerin ulusal rekorları 65 defa kırıldı.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte 4 kıtadan 29 ülke; Avusturya, Danimarka, Slovakya, İsviçre, Ukrayna, Umman, Tunus, Güney Afrika, İsveç, Rusya, Belarus, ABD, Güney Kore, Almanya, Slovenya, Azerbaycan, Kuveyt, Fransa, Lübnan, Çekya, İtalya, İspanya, Şili, Yunanistan, Macaristan, Kolombiya, Hırvatistan ve Hollanda milli takımları yarıştı.

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Haber: Su altı Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Ata Aksu Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda - Haberler
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