Stuttgart'ta "Türk-Alman İşçigöçü Anlaşmasının 60. Yılı Anma Programı" yapıldı

Almanya'nın Stuttgart kentinde "Türk-Alman İşçigöçü Anlaşmasının 60. Yılı Anma Programı" düzenlendi.

Stuttgart Yeni Sarayı Beyaz Salonu'nda düzenlenen programda, 60 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya işçi göçüyle gelen ilk nesil sahneye çıkarak yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleyi anlattı.

Geceye katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner, Stuttgart Büyükşehir Belediye Başkanı Frank Nopper ve Baden-Vürttemberg Eyaleti'nin Parlamento Başkanı Muhterem Aras konuşma yaptı.

YTB Başkanı Eren, 60 yıl önceki işçi göçünün sonucu olarak bugün Almanya'da artık dördüncü neslin yetiştiğini hatırlatarak, 3,5 milyona ulaşan Türk toplumunun birçok alanda başarılı işlere imza attığını söyledi.

Eren, "Bu 60 yıllık sürecin geneline baktığımızda görüyoruz ki; göçün başladığı ilk yıllarda zor şartlar altında çalışan, 'heim'larda sıkıntılarla boğuşan, gurbette birçok zorluğa göğüs geren Almanya Türk toplumu, işçilikten işverenliğe evrilen göç serüvenlerinde Almanya ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir aktör konumuna geldi." dedi.

YTB Başkanı Eren şöyle devam etti:

"Nitekim bugün, Almanya'da 50 farklı sektörde faaliyet gösteren Türklerin, yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağladığını görüyoruz. Bu iş yerlerindeki yıllık toplam ciro yaklaşık 50 milyar avroyu buluyor. Bu işletmeler, en büyük ticari partnerimiz ve ikili ticaret hacmimizin 30 milyar avroyu geçtiği Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine de katkı sunmaktadır. Bugün başkentinde bir araya geldiğimiz ve 489 bin Türk'ün yaşadığı Baden Vürttemberg Eyaleti'nde üretim yapan Türk firmalarının da söz konusu ekonomik ve ticari ilişkilerdeki rolü büyüktür."

Almanya'da farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve huzur içinde yaşamasının da önem atfettikleri hususların arasında yer aldığını belirten Eren, "2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un 'İslam Almanya'nın bir parçasıdır' açıklaması, devamında Şansölye Merkel'in 'İslam Almanya'ya aittir' demeci ve peşi sıra Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın da benzer sözlerle Almanya'da yaşayan Müslümanların bu ülkeye ait olduğunu ifade etmesi bizler için son derece kıymetlidir." diye konuştu.

Çeşitli müzik gruplarının Türkçe eserleriyle sahne aldığı gecede, birinci nesli temsil eden konuklara çiçek ve hediye verildi.