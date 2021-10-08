Stratonikeia'da 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 1600 yıllık mozaikler bulundu. Renkli taşlarla yapılan mozaiklerde, geometrik ve bitkisel süslemelerin bulunması dikkat çekerken, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Stratonikeia'daki en eski buluntular, M.Ö. 3 bin yılına dayanıyor. Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen antik kentteki kazı çalışmalarında, Karya medeniyetine ait 1600 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Estetik güzellikteki mozaikler, ince bir temizlik işleminin ardından, koruma altına alınıyor. Renkli taşlarla yapılan mozaiklerde, geometrik ve bitkisel süslemelerin bulunması dikkat çekiyor.

"İşlem sonucu mozaikler tamamen görünebilir hale gelecek. 1 santimetreden çok daha küçük olan taşları halı deseni işler gibi kayıt altına alıyoruz. Kazı çalışması sürüyor. Mozaiklerin M.S 4'üncü yüzyılda buraya eklendiğini düşünüyoruz. Yapının tamamını açtığımızda buranın ne amaçla kullanıldığını kesinleştireceğiz. Efes'ten ustalar gelerek burada çalışma yapmışlar. Kaliteli bir planlama mevcut. Renkli taşlarla yapılan mozaiklerde, haç, modül, geometrik ve bitkisel süslemeler yer alıyor."