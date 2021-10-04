STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü 'ısı ve temas reseptörlerinin keşfi'ne verildi - Haberler
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STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü 'ısı ve temas reseptörlerinin keşfi'ne verildi

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD'li fizyolog David Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Ardem Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD'li fizyolog David Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Ardem Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, "ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini" sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu" belirtildi.

Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazanmıştı. Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton, "Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü" 2020 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Nobel Tıp Ödülü, 2019'da hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verilmişti.

Nobel Tıp Ödülü

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

Nobel Tıp Ödülü'nün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.

STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü 'ısı ve temas reseptörlerinin keşfi'ne verildi

STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü 'ısı ve temas reseptörlerinin keşfi'ne verildi

STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü 'ısı ve temas reseptörlerinin keşfi'ne verildi

STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü 'ısı ve temas reseptörlerinin keşfi'ne verildi
AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

 Son dakika haberi: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü 'ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden' ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.

Son dakika haberi: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.
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Haber: STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü 'ısı ve temas reseptörlerinin keşfi'ne verildi - Haberler
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