Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz biyografisi!

Alman teknik direktör ve santrfor mevkisinde oynamış eski millî futbolcu. Türkiye'yi çalıştırmaktadır. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli? Stefan Kuntz hayatı ve biyografisi nedir? Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar haberimizde...

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

30 Kasım 1962'de Almanya'da doğan 58 yaşındaki Stefan Kuntz futbola altyapısında yetiştiği Borussia Neunkirchen takımında başladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kariyerinde ilk ve son defa Almanya dışına çıktığı 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kuntz futbol oynadığı dönemde kariyerinde 600 maçta 239 gol attı. Almanya Milli Takımı ile de 30 maçta 11 gole imza attı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Futbolculuk kariyerine 1 Uefa kupası 1 Bundesliga Gol Krallığı, 1 Bundesliga Yılın Futbolcusu ve 1 de DFB-Pokal (Almanya Ulusal Kupa Turnuvası) Gol Krallığı ödülünü sığdırdı. Stefan Kuntz teknik direktörlük kariyerinde ise Karlsruher takımı ile Almanya 4. Lig şampiyonluğu veAlmanya U21 takımı ile Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

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