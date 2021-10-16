Steam Kripto Para ve NFT Oyunlarını Platformda İstemiyor!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu olan Steam kripto para ve Nft oyunlarına yasak getirdi!

Valve'ın sahip olduğu oyun platformu Steam bünyesinde binlerce oyun barındırıyor. PC oyunculuğunun kalbinin attığı platformlardan desek hiç de abartmış olmayacağımız Steam bu oyunlar konusunda da bir hayli hassas. Kripto paraların ve blok zincir teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ise oyun dünyası yepyeni bir oyun şekli ile tanıştı. Oyun içi sanal varlıkların NFT'ler olarak temsil edildiği ve oyunculara kripto para kazanma imkanı sunan yapımlar Valve'ın platformunda da yer alıyordu. Dünyanın dört bir yanında ciddi oyuncu sayılarına ulaşan bu yapımlara Steam'den ambargo geldi!

Valve, Steam Deck'in İçini Açmama Konusunda Uyarıyor

PValve platformda yer alan kripto para ve NFT oyunlarına yasak getiriyor. Kripto paraların günden güne hayatımıza daha çok girmeye başladığı, ünlü sanatçılar da dahil olmak üzere pek çok kişinin NFT'lerle ilgilenmeye başladığı bu günlerde gelen haber oldukça şaşırtıcı. Kurallar ve Yönergeler başlığını güncellemiş olan platform bu sayfanın on üçüncü maddesinde NFT ve kripto para ticaretine izin veren, blok zincir teknolojisini kullanan oyunların platformda yayınlanamayacağına yer verdi. Bundan böyle platform üzerinden kripto para ve NFT'lere dayanan oyunlar yayınlanamayacağı gibi Steam halihazırda platformda bulunan bu türdeki oyunları da kaldıracak. Valve cephesinden gelen bu karara NFT ve kripto para tabanına dayanan oyunların geliştirici ve yayıncılarından tepki gelse de Steam cephesinden kararın nedeni hakkında bir açıklama gelmiş değil.

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