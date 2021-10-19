Steam Deck Derecelendirme Sistemi ile Oyunların Teknik Performansını Gösterecek

Valve'ın yeni cihazı Steam Deck, derecelendirme sistemi ile oyunların oynanabilirlik durumunu gösterecek.

Elde taşınabilen bir PC olarak tasarlanan Steam Deck, Steam kütüphanesinin çoğunu oynatabilecek. Ancak Valve her oyunun optimize olarak çalışması adına Steam kütüphanesindeki oyunları test ederek bir derecelendirme sistemi getireceğini açıkladı. Bu sistem, Steam Deck'te hangi oyunun nasıl performans sunacağını Deck sahiplerine gösterecek.

Steam Deck derecelendirme sistemi, cihaz üzerinden Steam kataloğundaki oyunlara göz atarken her bir oyunun yanında belirecek ve o oyunun ne düzeyde oynanabilir olduğunu belirtecek. Steam Deck derecelendirme sistemi dört aşamadan oluşuyor:

Verified - Oyunun Steam Deck'te kusursuz şekilde çalıştığını, indirilebilir ve oynanabilir olduğunu belirtiyor

Playable - Oyunun Steam Deck'te çalıştığını fakat kullanıcı tarafından bazı ayarlamaların yapılması gerekebileceğini belirtiyor (kontrol ayarları gibi)

Unsupported - Oyunun Steam Deck'te çalışmadığını belirtiyor (örneğin tüm VR oyunları Steam Deck'te çalışmayacak)

Unkown - Oyunun henüz test edilmediğini belirtiyor

Oyuncular ayrıca eğer bir oyun Valve tarafından "Playable" olarak derecelendirildiğinde, bu oyunun hangi özelliklerinin düzgün çalışmadığını ve ne gibi ayarlamalar yapılması gerektiğini detaylıca görebilecek.

Valve oyunların derecelendirme durumunu zamanla değişebileceğini, eğer bir oyun "Playable" statüsünde ise geliştirici firmanın yayınlayacağı güncellemeler ile bu oyunun "Verified" kategorisine çıkabileceğini ifade ediyor.

Steam Deck temmuz ayında son çıkan AAA oyunları oynatabilecek kapasitede "elde taşınabilen güçlü bir PC" olarak duyurulmuştu. Linux tabanlı SteamOS işletim sistemi ile çalışan Steam Deck, Steam'in sunduğu özelliklere ve oyunlara erişim imkanı sağlıyor. Valve bununla birlikte Steam Deck'in her türlü işletim sistemi ve yazılım yüklemeye açık olduğunun altını çizmişti.

Steam Deck bu aralıkta farklı depolama boyutu seçenekleriyle 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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