Steam'de indie cup kutlaması'na özel indie oyunlarda indirim başladı

Steam'de bulunan indie yani bağımsız oyunlar, genellikle bir yayımcının maddi desteği olmadan bireyler veya daha küçük geliştirme ekipleri tarafından oluşturulan video oyunlarıdır. 2021 yılının en iyi bağımsız bilgisayar oyunu, en iyi mobil oyunu, yükselen yıldız gibi birçok türde dağıtılan ödüller sahiplerini buldu.

Steam, Indie Cup sayfasına gitmek için buraya tıkalyınız.

Steam'de bu hafta sonunu bağımsız oyunlara özel bir hafta sonu olarak değerlendirdi ve yakında çıkacak, indirimde olan, önerilen ve kazanlar olmak üzere birçok kategoride bağımsız oyunları tanıttı. Steam'de indirime giren başlıca oyunlar ve Steam bağımsız Indie cup sahiplerinin listelerini sizler için listeledik.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BAŞLICA INDIE OYUNLAR

Eclipse – 42,50 TL

Dom Rusalok – 9,25 TL

The Lost Temple: Elmarion – 13,87 TL

Deepest Chamber – 19,80 TL

Knock on the Coffin Lid – 28,80 TL

VALHALL: Harbinger – 37,50 TL

Insomnia: The Ark – 22,50 TL

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STEAM INDIE CUP KAZANANLARI

Ash of Gods: The Way – EN İYİ PC OYUNU INDIE CUP W'21

Against the Storm – EN İYİ PC OYUNU INDIE CUP S'21

Portal Walk – EN İYİ MOBİL OYUNU INDIE CUP S'21

Until We Die – YÜKSELEN YILDIZ, YAYINCILARIN SEÇİMİ, EN İYİ SANAT INDIE CUP W'21

Mechanic 8230 – YÜKSELEN YILDIZ, KRİTİK SEÇİM INDIE CUP S'21

Black Skylands – KRİTİK SEÇİM INDIE CUP W'21

Despot's Game: Dystopian Army Builder – YAYINCILARIN SEÇİMİ INDIE CUP S'21

Reactor Tech² - OYUNCULARIN SEÇİMİ INDIE CUP W'21

Turbo Sloths – OYUNCULARIN SEÇİMİ INDIE CUP S'21

Harmony's Odyssey – EN İYİ SANAT INDIE CUP S'21

Cat-o-Combo! – EN İYİ SES INDIE CUP W'21

Flippin Kaktus – EN İYİ SES INDIE CUP S'21

Daydream – EN İYİ UNREAL ENGINE OYUNU INDIE CUP W'21

BlasterBeat – EN ÇOK ÜMİT VADEDEN UNREAL ENGINE OYUNU INDIE CUP W'21

Cycled – EN IYI UNREAL ENGINE OYUNU INDIE CUP S'21

NORR part II: Will Walker – EN ÇOK ÜMİT VADEDEN UNREAL ENGINE OYUNU INDIE CUP S'21

SPACERIFT: Arcanum System – EN İYİ UNITY OYUNU INDIE CUP W'21

Cognition Method – EN İYİ UNITY OYUNU INDIE CUP S'21

DO NOT TAKE YOUR EYES AWAY FROM THE RED FRIDGE – GOAT BY GREEN GREY (SPONSORLU ÖDÜL) INDIE CUP W'21

One Day More – XSOLLA'NIN SEÇİMİ (SPONSORLU ÖDÜL) INDIE CUP W'21

Against the Storm – XSOLLA'NIN SEÇİMİ (SPONSORLU ÖDÜL) INDIE CUP S'21

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