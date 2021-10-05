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Staj Seferberliği Programı Kapsamında İlk Stajyerlerimiz Stajlarını Tamamlamıştır. Yeni

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Staj Seferberliği Programı Kapsamında İlk Stajyerlerimiz Stajlarını Tamamlamıştır. Yeni

T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Staj Seferberliği Programı Kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığında stajlarını gerçekleştiren ilk stajyerlerimiz olan Seda YILMAZ ve Pembegül Dilay ARSLAN,...

TEKİRDAĞ (Habermetre) - T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Staj Seferberliği Programı Kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığında stajlarını gerçekleştiren ilk stajyerlerimiz olan Seda YILMAZ ve Pembegül Dilay ARSLAN, stajlarını tamamlamıştır. Stajyerlerimize sertifikaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Müzehher YAMAÇ ve Fakülte Sekreteri Refiye GÜMÜŞ tarafından takdim edilmiştir. Kendilerine sunmuş oldukları katkılardan ötürü teşekkür eder ve hayatlarında başarılar dileriz.

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