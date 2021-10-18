St. Pierre Han'ın restorasyonu için protokol imzalandı

Beyoğlu'ndaki tarihi Saint Pierre Han (Sen Piyer Han), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı iş birliği ile restore ediliyor. Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülecek Han'a ilişkin İBB ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı arasında protokol imzalandı.

"İSTANBUL MİRAS VE YAPILARI BARINDIRAN BİR ŞEHİR"

"SÜREÇ UZUYOR BİRAZDA CANIMIZ SIKILIYOR"

Enver Yücel ise, St.Pierre'i han ile 13 yıl önce tanıştığını dile getirerek, "Han'ın ayağa kalkması için çok çalıştık. Tabi süreç uzuyor, uzadıkça biraz da canımız sıkılıyor. Mahir Polat ile birlikte bu projeyi konuşup çok heyecan duydum. Ekrem Bey'e durumu hemen anlattığımız zaman ertesi günü koştu, buraya geldi" diye konuştu.