9 bölümden oluşan Netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından merak konusu oldu. Son günlerde özellikle sosyal medyada gündem konusu olan tüm dünyada trend haline gelen yeni netflix dizisi Squid Game insanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Squid Game konusu nedir? Squid Game 1. sezon konusu nedir? Squid Game 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm konusu nedir? Squid Game 4. bölüm, 5. bölüm, 6. bölüm, 7. bölüm, 8. bölüm, 9. bölüm konusu nedir? İşte detaylar...

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ? (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

SQUİD GAME 1. SEZON 1. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Kolay yoldan para kazanmayı uman beş parasız ve çaresiz Gi-hun, esrarengiz bir oyunda yer almayı kabul eder. İlk turun başında beklenmedik, korkunç bir olay gerçekleşir.

SQUİD GAME 1. SEZON 2. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Oyuna devam etme ya da bırakma konusunda karar veremeyen grup oylama yapar. Ancak dış dünyada onları bekleyen gerçekler, en az bu oyun kadar acımasız olabilir.

SQUİD GAME 1. SEZON 3. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Birkaç oyuncu, aynı anda hem tatlı hem de ölümcül olabilecek ve gizli avantajlara sahip oyuncular barındıran sıradaki tura katılır. Bu sırada Jun-ho gizlice içeri girer. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SQUİD GAME 1. SEZON 4. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Oyuncular arasında ittifaklar kurulurken, ışıklar kapandıktan sonra yatakhanede kimse güvende değildir. Üçüncü oyunda Gi-hun'un ekibi stratejik düşünmek zorundadır.

SQUİD GAME 1. SEZON 5. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Gi-hun ve takımı gece boyunca sırayla nöbet tutar. Maskeli adamlar birlikte komplo kurdukları doktorla sorun yaşar.

SQUİD GAME 1. SEZON 6. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Oyuncular dördüncü oyun için eşleşir. Gi-hun ahlaki bir ikilemle boğuşurken Sang-woo kendini korumayı seçer. Sae-byeok hayat hikâyesini ilk kez paylaşır.

SQUİD GAME 1. SEZON 7. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Maskeli Önder gösteriyi en önden izlemek için gelen VIP konukları karşılar. Bazı oyuncular beşinci oyunun ağırlığını kaldıramaz.

SQUİD GAME 1. SEZON 8. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Son oyundan önce finalistler arasındaki güvensizlik ve nefret iyice derinleşir. Oyunun kirli sırlarını açığa çıkarmakta kararlı olan Jun-ho kaçmaya çalışır.

SQUİD GAME 1. SEZON 9. BÖLÜM KONUSU NEDİR? İZLE!

Acımasız bir dövüşe sahne olan final oyununun nasıl sona ereceği sadece bir kişiye bağlıdır. Oyunun yaratıcısı nihayet kendini gösterir.

SQUİD GAME NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Squid Game Netflix platformunda yayınlanan Güney Kore yapımı bir dizidir. Squid Game 1. sezon bölümlerini izlemek için Netflix aboneliğinizin olması gerekmektedir. Netflix aboneliği için tıklayınız. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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