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Sporun yeri ve zamanı yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sporun yeri ve zamanı yok

Adıyaman'da bir vatandaş seyir halindeki kamyonette kondisyon bisikletinin üzerinde spor yaptı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir vatandaş seyir halindeki kamyonette kondisyon bisikletinin üzerinde spor yaptı.

Seyir halindeki kamyonetin üzerindeki kondisyon bisikleti üzerinde spor yapan şahsın ilginç görüntüsü Adıyaman merkezde kaydedildi. Yenimahalle Abdulmusa Caddesi üzerinde ilerleyen kamyonet üzerindeki bisiklette spor yapan şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kamyonet üzerinde ortaya çıkan bu ilginç görüntü başka sürücüler tarafından kaydedildi. Ev eşyalarının yüklü olduğu kamyonet bir süre sonra gözlerden uzaklaştı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kamyonet üzerindeki alette spor yapan vatandaş kameralara takıldı

Kamyonet üzerindeki alette spor yapan vatandaş kameralara takıldı
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