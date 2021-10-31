Geleceğin şampiyon adayları yetişiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara Sportif Yetenek Taraması yapıldı. Tarama sonucu belirlenen 2 bin 769 çocuk yetenekli oldukları branşlara yönlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'yle sporda yetenekli çocuklar tespit edilerek, yetenekli oldukları branşlarda yetiştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Evlerinde korunma ve bakım altında bulunan 7-12 yaş grubundaki çocukların spor yapma kültürünün geliştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında 81 ilde tarama yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerde yapılan test ve ölçümler sonucu, 38 olimpik branşta çocukların hangi spora yatkın olduğu belirlenerek, her bir çocuk için "Spor Karnesi" hazırlandı. Tarama sonucu spora yetenekli olduğu tespit edilen 2 bin 769 çocuk başarılı oldukları branşlara yönlendirildi.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazandılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukların sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesine öncelik veriyor. Bakanlığın Çocuk Evlerinde yetişen çocuklardan 14'ü milli takımlarda spor yapıyor. Devlet korumasında yetişmiş milli sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları madalyalarla gurur yaşatıyor. Çocuk Evlerindeki 13 bin 341 çocuktan 2 bin 394'ü lisanslı spor yapıyor, 2 bin 293'ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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