Spor tesisine yeni yapılan kale filesine zarar verdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor tesisine yeni yapılan kale filesine zarar verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Spor tesisine yeni yapılan kale filesine zarar verdiler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 gün önce spor tesislerine yapılan kale filesine zarar verdiler.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 3 gün önce spor tesislerine yapılan kale filesine zarar verdiler.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Merkez Mahallesi'nde bulunan spor tesislerin kale fileleri yenilendi. Yenilenen kale filelerinden birine, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Konunun haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemelerini de sürdüren ekipler, yenilenen fileye zarar veren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise yaşanan duruma tepki gösterdi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

 TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

TEM'de 15'ten fazla araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title