Spor Teknolojileri Alanında 1.000.000 TL Ödüllü "BİGG SPOR Ödülleri" Başlıklı Yarışmanın Başvuru Son Tarihi Uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda 1 Ekim 2021 tarihinde TÜBİTAK tarafından açılan 1. 000. 000 TL ödüllü "BİGG SPOR Ödülleri" başlıklı yarışmanın başvuru son tarihi 30 Kasım 2021'e uzatılmıştır.

Spor teknolojileri alanında yaratıcı, yenilikçi, rekabet özelliklerine sahip, özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan ürünler yarışma sonucunda ödüllendirilecek ve kamuoyuna tanıtılacaktır. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında belirlenecek girişimcilere toplam 1. 000. 000 TL ödül verilecektir. Yarışmaya duyuruda belirtilen spor teknolojileri alanında ürün sunan ve geliştirmekte olan Türkiye' de yerleşik tüm firmalar eteydeb. tubitak. gov. tr adresi üzerinden başvurabilecektir.

Çağrı kapanış tarihi 30 Kasım 2021, saat 23: 59 olarak güncellenmiştir.

BİGG SPOR Ödülleri başlıklı yarışmanın konuları ve kapsamının yer aldığı duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet