SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk - Haberler
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SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyordukThorstvedt: Normal bir gol sevinciydiOlgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk

Thorstvedt: Normal bir gol sevinciydi

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,( Dha )- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve futbolcu Kristian Thorstvedt basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın hemen başında Türkiye'nin yaptığı baskıyla geriye düştüklerini ifade eden Stale Solbakken, 'Bizi bir anlamda tuzağa düşürdüler. Maça hızlı başladılar. Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk ve bu tempoya yakalandık. Türkiye'nin iyi oyuncuları var. Bir golle öne geçtiler. Ancak sonrasında kontrolü elimize aldık. Türkiye de bunu beklemiyordu. Türkiye'nin başarılı yeni bir antrenörü var. Daha da başarılı olacaklardır' ifadelerini kullandı.

THORSTVEDT: NORMAL BİR KUTLAMAYDI

Karşılaşmada Norveç'e beraberliği getiren golü kaydeden ve gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, 'Hayır, normal bir kutlama yaptık. Burada taraftara karşı bir sevinç yapmadım. Normal bir gol sevinciydi. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi. İyi işler başaracağımıza inanıyorum' dedi.

SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk

SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk

SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk

SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Stale Solbakken: Rakibimizin hızlı başlayacağını biliyorduk - Haberler
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