"Spor Sivas" Projesi Kapsamında Spor Malzemesi Dağıtıldı

SİVAS (Habermetre) - "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı ' Spor Sivas' Projesi Başlangıç ve Temsili Spor Malzemesi Dağıtım Töreni" 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çocuklarımızın İçerisindeki Cevheri Keşfedeceğiz

Programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan 2019 yılından itibaren "Spor Sivas" projesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Bu süreçte bu projenin tüm okullarımızda gençlik ve spor İl müdürlüğümüzle birlikte belirli bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Malumunuz spor; takım ruhu, ekip ruhu, birlikte yapma öz disiplin, öz denetim ayrıca biz okullarımıza sadece eğitim öğretim değil eğitim öğretimi dört duvar dışına çıkarmak için de çocuklarımızın bedenen ve zihnen gelişmesinin çok önemli olduğunu ve kazanımlar olarak bunun gerekli olduğunu her zaman eğitim pedagojisi ve psikolojisi açısından söylemekteyiz. Bugün Sivas'ta bunun en güzel örneği ve tezahürü yaşanmakta. İnşallah aldığımız yerden daha ileriye götürerek ilimizdeki tüm öğrencilerimizin bir spor alanında kabiliyetleri doğrultusunda içindeki cevherlerin ortaya çıkarılması için gereken tüm çalışmalar yapılacaktır" dedi.

118 Bin Öğrencinin Tamamına En Az 15 Branşta Spor Kültürü Aşılandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise projenin birçok il tarafından örnek alındığına dikkat çekti. Sivas Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede ilimiz 118 bin öğrencinin tamamına en az 15 branşta spor kültürü ile tanıştırma olanağı sunulduğunu belirten Tunç, "Çocuklarımızı bir spor branşı ile hemhal etmek ve onları spor ile iç içe bir yaşama kavuşturmak için başlattığımız bu projede ilk etapta kurumsal alt yapının sağlanması için çaba sarf edildi. Süreç içerisine baktığımızda gerek milli eğitimdeki beden eğitimi öğretmenlerimiz gerekse bizim gençlik spor İl müdürlüğümüzün antrenörleri çalışmalarıyla gayretleriyle örnek teşkil ettiler. İlimizin spor alt yapısının zengin olması neticesinde de artık yavaş yavaş meyveleri almaya başladık. Eğer 2020 yılında başlayan Pandemi süreci olmasaydı Sivas sportif anlamda çok ciddi başarıları elde etmeye başlamış olacaktı" dedi.

2019'da 65 Bin, 2020'de Salgına Rağmen 50 Bin Öğrencimiz Bir Spor Dalıyla Buluştu

Sivas Valisi Salih Ayhan, gençlere büyük yatırımlar yaptıklarını anımsatarak; "Yarınlarımıza güvenle ve ümitle bakabilmemizin en temel güvencesi olan kıymetli evlatlarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanmaları, bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları, mevcut yeteneklerini geliştirmeleri en büyük önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Çocuklarımızın okullarda aldıkları iyi bir eğitimin yanında, onların okul dışı zaman ve ortamlarda da iyi birer insan olmalarını; her türlü kötü alışkanlıktan uzak kalabilmelerini sağlamak amacıyla aradaki boşlukları sporla doldurmayı, sporu bir yaşam biçimi haline dönüştürmeyi özendirmek üzere çalışmalar yapmaktayız" dedi.

Spor Sivas Projesi'nin örnek bir çalışma olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, "2019 yılında Valiliğimiz himayesinde il milli eğitim müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğünün koordinasyonu ile hayata geçirdiğimiz Spor Sivas Projesi birçok şehre de örnek olan bir proje oldu. Proje ile 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında salgına rağmen 50 bin öğrencimiz bir spor dalıyla buluştu. Sağladığımız desteklerle projemiz sürdürebilir olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

720 Bin TL Tutarında Spor Malzemesi Desteği Sağlayacağız

Sporun her zaman ve her yerde yapılabilmesi, tabana yayılması için okullarda, semt spor sahalarında, açık ve kapalı spor salonlarında fiziki altyapının her geçen gün daha da güçlendiğini hatırlatan Vali Salih Ayhan, "Yeni tesisler inşa ediyor, malzeme desteklerimizle her branşta spor yapılabilen bir şehir haline geliyoruz. Bu yıl da ilimiz merkezindeki ve köylerindeki okullarımıza valiliğimiz ve il özel idaremiz desteğiyle tüm branşlar için 720. 000 TL tutarında spor malzemesi desteği sağlayacağız. İnanıyoruz ki eğitim hayatını sporla birlikte yürüten, kendisini bir spor branşında geliştiren vasıflı gençlerimiz, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yapıya kavuşacaklar. Bu gençlerimiz inşallah, gelecekte spor kulüplerimize ve Türk sporuna yetişmiş insan kaynağımız olacaklar" şeklinde konuştu.

Gençlerin Başarılı Olacağına İnanıyorum

Gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlanmayı arzu ettiklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Bu yönde yaptığımız çalışmalar kapsamında ailelerinizin bütçelerine katkı sağlamak, okul ve kulüplerimizin almakta zorlandıkları temel spor malzemelerini temin etmek üzere her yıl okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Devletimizin spor alanına yaptığı yatırım ve sağlanan desteklerin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Siz kıymetli evlatlarımızın, okul ve kulüplerimizin spor alanında elde ettikleri başarıların her geçen yıl arttığını görüyoruz. Sizlere sağlanan imkanlarla, sizlerin de spora olan ilginiz ve sahip olduğunuz potansiyelle çok daha önemli başarılar elde edeceğinize; başarılı öğrenciler olduğunuz gibi mutlu, kendine güvenen ve ahlaklı bireyler olacağınıza inanıyorum. Valiliğimiz tarafından sağlanan sizlere ulaştırılacak olan malzemelerin başarılarınızın artmasına katkı sağlamasını diliyor, hepinizi eğitim ve spor hayatınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri