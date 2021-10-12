SPOR Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz - Haberler
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SPOR Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruzSİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fraport TAV Antalyaspor maçı ile ilgili, "Bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz.

Rıza Çalımbay : Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

SİVAS ( Dha ) - Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fraport TAV Antalyaspor maçı ile ilgili, "Bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bu" dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor maçı hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarını üst üste kendi sahalarında oynayacaklarını söyleyen Çalımbay, "İki maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonra telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. İyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

"KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Kendi evlerinde oynadıkları maçlarda taraftara çok ihtiyaç duyduklarını söyleyen Çalımbay, "Az sayıda taraftarımızın gelmesi bizim için dezavantaj oluyor. Fraport TAV Antalyaspor maçıyla birlikte taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Onlarla beraber çok güzel başarılar yakalayacağız. Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör değişikliği oldu. Onlar da maça daha değişik çıkabilirler. Bizim çok tedbirli olmamız gerekiyor. Bütün tedbirlerimizi alacağız. Kazanmaktan da başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz bu. Çok çalışmamız gerekiyor. Hepsini yapacağız. Takımıma güveniyorum. Milli takımlarından gelen arkadaşlarımız da sakat dönmezlerse tam takım halinde maçımıza çıkacağız. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

"A MİLLİ TAKIMIMIZ BU MAÇLARI KAZANABİLECEK GÜÇTE"

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki performansını da değerlendiren Çalımbay, "Norveç maçı çok önemliydi. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ama daha hiçbir şey bitmedi. Karşımızda güçlü bir takım vardı. Bir avantajımız vardı, eksik oyuncularla gelmişlerdi. Bizim için iyi bir şanstı. Değerlendirebilseydik çok iyi olacaktı. Kalan maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. A Milli Takımımız bu maçları kazanabilecek güçte. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu maçlardan iyi bir şekilde çıkmamak için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

SPOR Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz

SPOR Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz - Haberler
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