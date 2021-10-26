ANTALYA (DHA) - SPOR Milli dalgıç Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)

Ahmet ACAR/KAŞ ( Antalya ), (DHA) -

MİLLİ dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde, 100 metre dalışıyla hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Rekor sonrası denizde Türk bayrağı açan Ercümen, rekorunu tüm şehitlere ve Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe dalışını 2 dakika 53 saniyede gerçekleştiren Şahika Ercümen, daha önce 95 metre olan dünya rekorununun yeni sahibi oldu.

ŞEHİTLERE ARMAĞAN ETTİ

Rekortmen sporcu, başarıyla gerçekleştirdiği dalış sonrası sevincini, denizde Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu Türk bayrağı açarak yaşadı. Dalışın ardından duygularını ifade eden milli sporcu, "98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıldönümünde, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yurdumuzun bağımsızlığı, birliği, bölünmez bütünlüğü yolunda can veren tüm şehitlerimize ve Mehmetçiğimize armağan ediyorum" dedi.

Dalışı, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Hakan Gündüz, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal da izledi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri