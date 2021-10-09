'Spor ile Sosyal Uyum Projesi'yle Samsun'da 200 çocuğa eğitim veriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Spor ile Sosyal Uyum Projesi"yle Samsun'da 200 çocuğa eğitim veriliyor

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Türk ve sığınmacı çocukların birlikte uyumu için başlatılan "Spor ile Sosyal Uyum Projesi" kapsamında Samsun'da 200 çocuk, 15 farklı spor dalında eğitim alıyor.

SAMSUN (AA) - Türk ve sığınmacı çocukların birlikte uyumu için başlatılan "Spor ile Sosyal Uyum Projesi" kapsamında Samsun'da 200 çocuk, 15 farklı spor dalında eğitim alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda Olimpik İltica Vakfının finansal desteği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde yürütülen "Spor ile Sosyal Uyum Projesi" kapsamında Türk ve sığınmacı gençler, 15 farklı spor dalında akranlarıyla bir araya gelerek hem spor yapıyor hem de sosyal uyumu yakalıyor.

Bu kapsamda Samsun Batıpark'ta düzenlenen etkinlikte çocuklara spor öğretilirken, bir yandan da güvenlik ve ilk yardım konusunda eğitim verildi.

Etkinlik sonunda ise hamsi partisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere, çocukların voleyboldan yüzmeye, güreşten futbola kadar farklı dallarda spor yaptığını, bu faaliyetlerin Türk ve sığınmacı ailelerin çocukları arasındaki sosyal uyumu güçlendirdiğini söyledi.

Özellikle salgın döneminde evde sıkılan çocukların bu kurslar sayesinde yeniden normal hayata alıştığını dile getiren Kasapoğlu, "Bu projeyi 2 yıldır sürdürüyoruz. Sığınmacı çocuklarını Türk çocuklarıyla bir araya getirerek sosyal uyumunu sağlıyoruz. Çocuklarımıza sadece spor faaliyeti değil, acil durumda sağlık ekiplerine nasıl ulaşacaklarını veya yanındaki kişiye müdahaleyi nasıl yapacaklarını da gösteriyoruz. Emniyet personeli de çocuklara güvenlik konusunda ne yapmaları gerektiğini anlattı." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı çocuklara devletin onların yanında olduğunu göstermek istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Sığınmacı çocuklarının Türkiye'de kaldığı sürece kendi çocuklarımızla uyum içinde olmasını istiyoruz. Çünkü aynı okulu, aynı park ve bahçeleri paylaşıyorlar. Bu sosyalleşmeyi de spor ile gerçekleştiriyoruz. Proje ile bu çocukları topluma kazandırıyoruz." dedi.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Ahmet Nur Çebi Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Spor ile Sosyal Uyum Projesi'yle Samsun'da 200 çocuğa eğitim veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 15:00:50. #1.11#