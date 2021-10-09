"Spor ile Sosyal Uyum Projesi"yle Samsun'da 200 çocuğa eğitim veriliyor

SAMSUN (AA) - Türk ve sığınmacı çocukların birlikte uyumu için başlatılan "Spor ile Sosyal Uyum Projesi" kapsamında Samsun'da 200 çocuk, 15 farklı spor dalında eğitim alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinasyonunda Olimpik İltica Vakfının finansal desteği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde yürütülen "Spor ile Sosyal Uyum Projesi" kapsamında Türk ve sığınmacı gençler, 15 farklı spor dalında akranlarıyla bir araya gelerek hem spor yapıyor hem de sosyal uyumu yakalıyor.

Bu kapsamda Samsun Batıpark'ta düzenlenen etkinlikte çocuklara spor öğretilirken, bir yandan da güvenlik ve ilk yardım konusunda eğitim verildi.

Etkinlik sonunda ise hamsi partisi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere, çocukların voleyboldan yüzmeye, güreşten futbola kadar farklı dallarda spor yaptığını, bu faaliyetlerin Türk ve sığınmacı ailelerin çocukları arasındaki sosyal uyumu güçlendirdiğini söyledi.

Özellikle salgın döneminde evde sıkılan çocukların bu kurslar sayesinde yeniden normal hayata alıştığını dile getiren Kasapoğlu, "Bu projeyi 2 yıldır sürdürüyoruz. Sığınmacı çocuklarını Türk çocuklarıyla bir araya getirerek sosyal uyumunu sağlıyoruz. Çocuklarımıza sadece spor faaliyeti değil, acil durumda sağlık ekiplerine nasıl ulaşacaklarını veya yanındaki kişiye müdahaleyi nasıl yapacaklarını da gösteriyoruz. Emniyet personeli de çocuklara güvenlik konusunda ne yapmaları gerektiğini anlattı." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı çocuklara devletin onların yanında olduğunu göstermek istediklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Sığınmacı çocuklarının Türkiye'de kaldığı sürece kendi çocuklarımızla uyum içinde olmasını istiyoruz. Çünkü aynı okulu, aynı park ve bahçeleri paylaşıyorlar. Bu sosyalleşmeyi de spor ile gerçekleştiriyoruz. Proje ile bu çocukları topluma kazandırıyoruz." dedi.