SPOR Çaykur Rizesporlu Dabo: Trabzonspor maçı sezonun en önemli maçı olabilir

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizesporlu Byran Dabo, Kasımpaşa maçı ile bir seri başlattıklarını belirterek, 'Bu serinin devamı içinde Trabzonspor maçı belki de sezonun en önemli maçı olabilir. Bu maçı da kazanabilirsek önümüzdeki maçlarda kendimize olan güvenimizle çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum' dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken çift kale maç ile son buldu. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Çaykur Rizesporlu futbolcu Byran Dabo, haftalardır yaşanan yenilgilerin kendilerini çok üzdüğünü belirterek 'Bir maçta bu yenilgiyi çevirebileceğimizi düşünüyorduk. O maçta Kasımpaşa maçı oldu. Bir şeyleri başarabilmek için çok çalıştık, taraftarlarımız çok bekledi bunun farkındayız. Umarım bu bir serinin başlangıcı olur. Bu serinin devamı içinde Trabzonspor maçı belki de sezonun en önemli maçı olabilir. Bu maçı da kazanabilirsek önümüzdeki maçlarda kendimize olan güvenimizle çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum' dedi.

"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİM"

Türkiye'de oynanan futbol anlayışının farklı olduğunu söyleyen Dabo, 'Benim kariyerimde hem Fransa var hem İtalya var. Türkiye daha yeni bir kültür, yeni bir futbol anlayışı. Türkiye'de oynanan futbolla, Fransa, İtalya'da oynanan futbol anlayışı tamamen farklı. Burada daha çok adam adama oynanıyor, oyunun genelinde beşe beş kaldığınız durumlar oluyor. Tabii kendimi buna adapte etmeye çalışıyorum. Bu adaptasyon süreci içerisinde normal bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Kesinlikle çok daha iyisini yapabilirim' şeklinde konuştu.