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Spor Bilimleri Fakültesi 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine katılacak

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Spor Bilimleri Fakültesi 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine katılacak

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Samur, Araştırma Görevlisi Merve Üsküplü ve Bahar Ünsal'ın katılımıyla yapılmış olan "Spor Bilimleri Fakültesi'nin Kültür Tipolojsi ve Yönetim Yaklasımları Analizi (Türkiye Perspektifinden Bir Örnek İnceleme) konulu araştırmamız, 19'uncu Uluslararası Spor...

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Samur, Araştırma Görevlisi Merve Üsküplü ve Bahar Ünsal'ın katılımıyla yapılmış olan "Spor Bilimleri Fakültesi'nin Kültür Tipolojsi ve Yönetim Yaklasımları Analizi ( Türkiye Perspektifinden Bir Örnek İnceleme ) konulu araştırmamız, 19'uncu Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sözel sunum yapılmak üzere kabul edilmiştir.

Kabul Yazısı için tıklayınız

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Haber: Spor Bilimleri Fakültesi 19. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine katılacak - Haberler
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