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SPOR Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacak

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Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacakOLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacak

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,( Dha )- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcusu Berat Özdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BERAT ÖZDEMİR: MAÇ OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAK

Milli formanın yıllardır hayalini kurduğunu ifade eden Berat Özdemir, 'Ayaklarım titredi. Bu maçları oynadıkça daha iyi olacaktır. Orta sahada Ozan ağabey ve Hakan ağabey ile oynadık. Birkaç gündür birlikteyiz. İlk defa birlikte şans bulduk. Zamanla iletişimimiz arttıkça daha da iyi olacaktır' dedi.

'KUNTZ TAKIMA BİR HAVA GETİRDİ'

Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili de konuşan Berat Özdemir, 'Alman ekolü. Birkaç gündür beraberiz. Takıma bir hava getirdi. Saha içi ve dışında her şey sağlıklı gelişiyor. Biz de onun istediklerini sahaya yansıttığımız zaman iyi sonuçlar gelecektir' şeklinde konuştu.

'3 MAÇI KAZANIP, NORVEÇ YA DA HOLLANDA'NIN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEECEĞİZ'

Erken golle öne geçtiklerini ifade eden Berat Özdemir, 'Sonrasında orta alanda hata yaptık ve topa sahip oldular. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızda top bizde kaldı ve pozisyonlara girdik. Top onlarda kalınca golü buldular. Galip de gelebilirdik. Norveç'i de tebrik ederim. İyi bir performans gösterdiler. Hocanın bize sağladığı bir özgüven vardı. Bugün 1 puan aldık. 3 maçımız var. Adım adım bakarak 3 galibiyet çıkartıp, Norveç ya da Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Hocamız bizde maçtan önce taktik idmanlarda, bunu söyledi. Biraz daha hızlı olabilip, orta açtırmasak golü yemezdik. Küçük hatalar olmasa futbolda goller olmaz. Biz de bundan ders çıkartacağız' ifadelerini kullandı.

SPOR Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacak

SPOR Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacak

SPOR Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacak

SPOR Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacak
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Haber: SPOR Berat Özdemir: Maç oynadıkça daha iyi olacak - Haberler
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