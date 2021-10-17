SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Haberler
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SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardındanYusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)- Süper Lig'in 9'uncu haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Yusuf KANTARLI/ ADANA,( Dha )- Süper Lig'in 9'uncu haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA ŞANSIN HİÇ BİZİM YANIMIZDA OLMADIĞINI GÖRDÜK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yenildikleri için takım olarak çok üzgün olduklarını belirterek, En kritik anlarda şansta yanımızda değildi. Şansın hiç bizim yanımızda olmadığını gördük. kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. ya şanssızlıktan ya da becerisizlikten diye konuştu.

SUMUDICA BU PUAN TARAFTARLARIMIZA ARMAĞANIMIZ OLSUN

Futbolcularını oynadıkları güzel oyun için tebrik ettiğini aktaran Marius Sumudica, Bugün oyuncularımız Yeni Malatyaspor'un bir aile olduğunu kanıtladılar. Bugün de 3 puanı hak ettik. Birinci ve ikinci yarı birçok skor yapma şansımız oldu. Adana Demirspor'un da şansları oldu. Mutluyum. Taraftarlarımıza söz vermiştik. Mücadele ederseniz o mücadele size puan ve galibiyet getirir. Bu 3 puan taraftarlarımıza armağanımız olsun dedi.

SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

SPOR Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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