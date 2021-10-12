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SPOR A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

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A Milli Futbol Takımı, yurda döndüVIDEO YOKEnver ALAS - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

VIDEO YOK

Enver ALAS -

2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

THY'ye ait özel uçakla saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, pasaport kontrolünün ardından takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

SPOR A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

SPOR A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

SPOR A Milli Futbol Takımı, yurda döndü

SPOR A Milli Futbol Takımı, yurda döndü
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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