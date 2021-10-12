SPOR A Milli Futbol Takımı, yurda döndü
A Milli Futbol Takımı, yurda döndüVIDEO YOKEnver ALAS - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü
VIDEO YOK
Enver ALAS -
2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında deplasmanda Letonya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.
THY'ye ait özel uçakla saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, pasaport kontrolünün ardından takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.