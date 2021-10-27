Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonucu Hakkında - Haberler
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Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonucu Hakkında

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Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonucu Hakkında

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca 26-27 Ağustos 2021 tarihinde sözlü sınavı yapılan bilişim personeli sınavında başarılı olan adaylara ait liste açıklanmıştır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca 26-27 Ağustos 2021 tarihinde sözlü sınavı yapılan bilişim personeli sınavında başarılı olan adaylara ait liste açıklanmıştır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonucu 106 KB indir

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