Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonucu Hakkında
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca 26-27 Ağustos 2021 tarihinde sözlü sınavı yapılan bilişim personeli sınavında başarılı olan adaylara ait liste açıklanmıştır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca 26-27 Ağustos 2021 tarihinde sözlü sınavı yapılan bilişim personeli sınavında başarılı olan adaylara ait liste açıklanmıştır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonucu 106 KB indir
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