Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alımı Duyurusu - Haberler
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Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alımı Duyurusu

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Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alımı Duyurusu

Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 28/10/2016 tarihli ve...

Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, toplam 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımına ilişkin ilan metni ektedir.

EK: SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ ALIM İLANI

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

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