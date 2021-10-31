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Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu

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Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu

Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, toplam 648 adet...

Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan metni ektedir.

EK: Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

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