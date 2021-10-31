Soylu: "Zorda kaçana bu millet emanet vermez"

MUŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. (2)

"Ne söylerlerse söylesinler vız gelir tırıs gider. Biz büyük Türkiye'ye biz güçlü Türkiye'ye yemin etmişiz. Hep birlikte yemin etmişiz"

"Zorda kaçana bu millet emanet vermez, zorda kaçana bu millet güvenmez, zorda kaçana bu millet hiçbir şey teslim etmez"