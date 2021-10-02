Soylu: "Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz"
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Araçların anahtarlarının polislere teslim edilmesi Dua edilmesi Soylu'nun katılımcılarla fotoğraf çektirmesi ve araçları incelemesi KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü araç teslim törenine katıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Araçların anahtarlarının polislere teslim edilmesi
Dua edilmesi
Soylu'nun katılımcılarla fotoğraf çektirmesi ve araçları incelemesi KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü araç teslim törenine katıldı. (4)