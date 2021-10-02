Soylu: 'Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz' - Haberler
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Soylu: "Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz"

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Araçların anahtarlarının polislere teslim edilmesi Dua edilmesi Soylu'nun katılımcılarla fotoğraf çektirmesi ve araçları incelemesi KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü araç teslim törenine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Araçların anahtarlarının polislere teslim edilmesi

Dua edilmesi

Soylu'nun katılımcılarla fotoğraf çektirmesi ve araçları incelemesi KOCAELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü araç teslim törenine katıldı. (4)

Soylu: Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz

Soylu: Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz

Soylu: Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz

Soylu:
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu Kocaeli'de konuştu: (1)

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Haber: Soylu: 'Yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz' - Haberler
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