Soylu: "Ortalama her yıl nüfus müdürlüklerimize 25 milyon insan müracaat eder"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katıldı.
Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katıldı. (4)