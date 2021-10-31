Soylu: "Kimse kendi anlayışını ifade edemezken, dilini bile konuşmakta çekinirken özgürlüğü ve hürriyet iklimini AK Parti oluşturdu"

MUŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. (3)

"Kimse kendi anlayışını ifade edemezken, dilini bile konuşmakta çekinirken bugün herkesin hem de istediği şekilde ifade edebildiği özgürlüğü ve hürriyet iklimini AK Parti oluşturdu, sizler oluşturdu, bu kadrolar oluşturdu"

"Bizim meselemiz 2023'te bitmiyor. Türkiye'nin meselesi, AK Parti'nin meselesi, Cumhur İttifakı'nın meselesi ve bu milletin meselesi 2023'te başlıyor"